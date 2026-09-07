Портативный вентилятор едва не лишил москвичку глаза в Таиланде

07 сентября 2026, 13:54

Фото: Istock/Svetlana-Cherruty

Жительница Москвы попала в больницу после использования портативного вентилятора. Как сообщает Telegram-канал Baza, во время работы устройства от лопасти отделился небольшой фрагмент и попал ей в глаз.