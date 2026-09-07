Портативный вентилятор едва не лишил москвичку глаза в Таиланде
Жительница Москвы попала в больницу после использования портативного вентилятора. Как сообщает Telegram-канал Baza, во время работы устройства от лопасти отделился небольшой фрагмент и попал ей в глаз.
Инцидент произошёл с отдыхающей в Таиланде москвичкой. На Горе обезьян во время прогулки она обдувала лицо мини-вентилятором и внезапно ощутила острую боль в глазу. Женщина пыталась промыть глаз и самостоятельно удалить посторонний предмет, но безуспешно.
Только спустя 18 часов пострадавшая смогла попасть на приём к офтальмологу в местный госпиталь. Врач с трудом извлёк микроскопический пластиковый осколок от вентилятора. За осмотр и процедуру клиника выставила счёт в 20 тысяч рублей. После этого пациентку отпустили на восстановление.
До этого сообщалось о травме россиянки в Турции. Там стеклянная дверь в номере отеля упала на женщину и изрезала ей руки и ноги.
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