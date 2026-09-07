Житель Ленобласти открыл стрельбу после ссоры с соседом

07 сентября 2026, 14:20

Фото: iStock/Dzurag

Полиция задержала 35-летнего жителя деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительным данным, мужчина в состоянии опьянения вышел на улицу с битой и оружием, а во время конфликта выстрелил в сторону соседа. Об этом сообщает ГУ МВД по Ленинградской области.