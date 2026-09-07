Житель Ленобласти открыл стрельбу после ссоры с соседом
Полиция задержала 35-летнего жителя деревни Хапо-Ое во Всеволожском районе Ленинградской области. По предварительным данным, мужчина в состоянии опьянения вышел на улицу с битой и оружием, а во время конфликта выстрелил в сторону соседа. Об этом сообщает ГУ МВД по Ленинградской области.
Звонок в полицию поступил 5 сентября от местной жительницы. Она рассказала, что ее сосед ходит по деревне с пистолетом и стреляет.
Прибывшие сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия. Перед задержанием мужчина поссорился с соседом, несколько раз ударил его битой, после чего применил аэрозольное устройство «Пионер».
Пострадавший за медицинской помощью не обращался. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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