В Коломне задержали виновников аварии на угнанном автомобиле

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Подмосковные полицейские задержали троих мужчин, совершивших ДТП на угнанном автомобиле. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
28 апреля у дома на улице Октябрьской революции в Коломенском городском округе произошла авария. Водитель легковой машины ВАЗ совершил попутное столкновение с автомобилем «Хёндэ». После этого он и пассажиры выбежали из автомобиля и покинули место ДТП.
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«В аварии никто не пострадал. Позже владелец ВАЗа обратился в дежурную часть полиции с заявлением об угоне транспортного средства. Сотрудники уголовного розыска установили и доставили подозреваемых в отдел. Ими оказались трое жителей Подмосковья в возрасте от 22 до 26 лет», – отметила Петрова.Сейчас полицейские проводят проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.
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Лора Луганская