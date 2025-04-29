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В Подмосковье на нефтебазе произошел взрыв, два человека пострадали

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Подольске на улице Плещеевская произошел взрыв пустого бензовоза, который случился во время сварочных работ на нефтебазе. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате инцидента двое сотрудников получили травмы.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и был срочно госпитализирован в областную клиническую больницу.

Взрыв вызвал значительные повреждения здания нефтебазы из-за ударной волны. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС для проведения необходимых мероприятий и оценки ситуации. В настоящее время выясняются причины взрыва, а также проводится расследование инцидента.

В селе Идринское Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения 9-летнего мальчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#взрыв
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#происшествия
#сотрудники
#расследование
В Курской области полицейские изъяли у таксиста сумку с патронами для пулемета
29 апреля 2025, 14:31

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Курской области сотрудники полиции остановили автомобиль такси на блок-посту в Рыльском районе, где обнаружили сумку с патронами для пулемета и предметом, похожим на осколочные боеприпасы для гранатомета, сообщили в Telegram-канале УМВД России по Курской области.
Полиция обратила внимание на сумку пассажира во время проверки документов и изъяла находки для экспертизы.

Установлено, что боеприпасы незаконно хранил и перевозил местный житель 1977 года рождения. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 части 1 УК РФ о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Ранее суд вынес приговор студенту техникума, который был признан виновным в убийстве новорожденного и ряде половых преступлений. Молодой человек получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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Студент приговорен к 17 годам колонии за убийство младенца и сексуальные преступления
Суд в Архангельске приговорил студента к 17 годам колонии за убийство младенца
29 апреля 2025, 14:31

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Архангельский областной суд вынес приговор студенту техникума, который был признан виновным в убийстве новорожденного и ряде половых преступлений. Молодой человек получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно материалам дела, в августе 2023 года 14-летняя девочка-подросток родила ребенка в туалете торгового центра. Понимая, что не может заботиться о младенце, она сняла его на видео и отправила своему возлюбленному. Вместе они решили оставить малыша в уединенном месте, где он впоследствии погиб.

Суд установил, что ребенок был жизнеспособным при рождении. Также выяснилось, что юноша вел развратный образ жизни, вступал в интимные отношения с несовершеннолетними и распространял порнографические материалы. В ходе следствия он признал свою вину.

Ранее сотрудница аэропорта в Анталье нашла живого младенца в туалете. Позже выяснилось, что его родила и оставила там 18-летняя туристка Екатерина из подмосковной Электростали, которая приехала в Турцию вместе со своей матерью Еленой. О причинах, по которым россиянки оставили новорожденного в аэропорту, читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#подросток
#автобус
#ребёнок
#девочка
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Автобус с туристами из Санкт-Петербурга перевернулся в Турции
29 апреля 2025, 11:37

Фото: iStock/inewsistock

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции. Инцидент произошел в курортном городе Фетхие.
В автобусе находились туристы из Петербурга. Об этом сообщает издание «78» со ссылкой на очевидца.

Отмечается, что турецкий водитель с самого начала следования по маршруту выбрал агрессивную манеру вождения. В итоге водитель не справился с управлением и автобус несколько раз перевернулся.

По данным SHOT, в салоне автобуса находились 25 граждан РФ. По предварительным данным, пострадали 18 россиян. На место происшествия прибыли медики и сотрудники правоохранительных органов.

В начале апреле в ОАЭ произошло падение воздушного шара с российскими туристами. В инциденте никто не погиб. Несколько туристов получили травмы различной степени тяжести. Падение аэростата произошло, скорее всего, из-за резкого ухудшения погодных условий во время посадки воздушного шара. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».

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#автобус
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#происшествия
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СК проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН
СК проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН Игоря Рожнева
29 апреля 2025, 11:03

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти замначальника ГУФСИН по Красноярскому краю Игоря Рожнева. Тело было обнаружено в гараже в Красноярске.
По предварительным данным, речь, скорее всего, идет о суициде. Следственные органы устанавливают все обстоятельства смерти мужчины.

«Приехал к родственникам, утром тело обнаружила дочь в гараже», - сообщил собеседник ТАСС.
Полковник внутренней службы Игорь Рожнев с 2016 года руководил объединением исправительных учреждений № 25 в Красноярске, а затем с 2020 по 2021 год возглавлял его преемницу — ИК № 24.

В начале февраля в Петербурге бард Вадим Стройкин покончил с собой. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью во время обыска в своей квартире. Музыканту было 59 лет.

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В Красноярском крае задержали мужчину за попытку похитить ребенка
29 апреля 2025, 09:24

Фото: iStock/Irina_Geo

В селе Идринское Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения 9-летнего мальчика. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 18 апреля 2025 года, когда ребенок играл в песочнице рядом с домом. К нему подошел 36-летний местный житель в нетрезвом состоянии, который угостил детей сладостями и попросил провести его до дома знакомой.

Когда ребята отказались, мужчина схватил мальчика за руку и начал угрожать ему, что ударит, если тот закричит. На крики детей отреагировал сосед, который успел вмешаться и отбить ребенка у злоумышленника. Мужчина пытался сопротивляться и утверждал, что мальчик — его сын.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего. Злоумышленник задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.

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