В Подмосковье на нефтебазе произошел взрыв, два человека пострадали

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В Подольске на улице Плещеевская произошел взрыв пустого бензовоза, который случился во время сварочных работ на нефтебазе. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», в результате инцидента двое сотрудников получили травмы.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и был срочно госпитализирован в областную клиническую больницу.
Взрыв вызвал значительные повреждения здания нефтебазы из-за ударной волны. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС для проведения необходимых мероприятий и оценки ситуации. В настоящее время выясняются причины взрыва, а также проводится расследование инцидента.
В селе Идринское Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения 9-летнего мальчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Взрыв вызвал значительные повреждения здания нефтебазы из-за ударной волны. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС для проведения необходимых мероприятий и оценки ситуации. В настоящее время выясняются причины взрыва, а также проводится расследование инцидента.
В селе Идринское Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту попытки похищения 9-летнего мальчика. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова