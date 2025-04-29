В Петербурге задержали мужчину, публиковавшего посты в поддержку РДК*

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В Санкт-Петербурге задержали мужчину за публичное оправдание терроризма. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
«В марте 2024 года 23-летний местный житель опубликовал в мессенджере Telegram ряд комментариев в поддержку деятельности запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус"*», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный в ходе допроса полностью признал свою вину. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Кроме того, сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность россиянина, обвиняемого в разглашении гостайны, пишет «Петербургский дневник».
По данным издания, мужчина занимал должность в одной из администраций Санкт-Петербурга, и имел доступ к секретной информации. Он передал электронную копию секретного документа другому человеку, у которого доступа не было.
Суд признал мужчину виновным и приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.
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*признана террористической, запрещена в РФ
Элина Позднякова