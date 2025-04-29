На Сахалине подростки переплыли ледяную реку, скрываясь от гаишников

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На Сахалине двое подростков переплыли ледяную реку, скрываясь от инспекторов ДПС. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП. ДТП. Сахалин».
Инцидент произошел в Поронайске. Инспекторы ДПС начали погоню за мопедом Honda Dio без номеров, за рулем которого был подросток. Отвечать по закону он не захотел и сбежал вместе с другом. Уходя от погони, несовершеннолетним пришлось переплывать ледяную реку.
Несмотря на попытку скрыться, личность нарушителя удалось установить, им оказался 16-летний местный житель. Правоохранители изъяли мопед и отправили его на спецстоянку. На нарушителя составили протокол, а в отношении его родителей — административный материал.
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Несмотря на попытку скрыться, личность нарушителя удалось установить, им оказался 16-летний местный житель. Правоохранители изъяли мопед и отправили его на спецстоянку. На нарушителя составили протокол, а в отношении его родителей — административный материал.
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Екатерина Коршунова