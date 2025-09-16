В Коломне закончен первый этап дизайн-резиденции «Канительные дела»

16 сентября 2025, 20:48

оригинал Фото: Центр познавательного туризма «Коломенский посад»

В музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» в Коломне завершился первый этап проекта «Канительные дела». Он получил поддержку в конкурсе «Креативный музей» Благотворительного фонда Владимира Потанина, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Проект стал творческим мостом между прошлым коломенского шёлкового и золототкацкого производства и современными художественными практиками. Всё лето музей принимал дизайнеров, текстильных художников и ремесленников из разных уголков России. В рамках резиденций состоялись открытые лекции и мастер-классы.

«Так, Евгения Ядрышникова из Челябинска рассказала о традиционном костюме Южного Урала. Она научила участников создавать текстильные портреты в технике художественной ручной стёжки из лоскутов. Лада Ладная из Тюмени предложила взглянуть на ткань с научной точки зрения на лекции об инновационных методах работы с материалом. А подмосковный дизайнер Ирина Чернова показала рисунки архивных коломенских платков XVIII-XIX веков в современных текстильных паттернах», – рассказали в министерстве.