В Пересвете построят котельную мощностью 69 МВт

08 октября 2026, 17:22

оригинал Фото: медиасток.рф

Котельную мощностью 69 мегаватт планируют построить в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.