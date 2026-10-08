В Пересвете построят котельную мощностью 69 МВт
Котельную мощностью 69 мегаватт планируют построить в городе Пересвет Сергиево-Посадского округа. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 1 миллиард 69 миллионов 497 тысяч 640 рублей 20 копеек. Заявки принимаются до 20 октября. Финансирование проекта предусматривается из бюджетов региона и округа.