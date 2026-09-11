В Коломне завершили капремонт музыкальной школы им. Алябьева
Здание Центральной детской музыкальной школы имени А.А. Алябьева, расположенное на улице Малышева в Коломне, капитально отремонтировали. Сейчас там расставляют мебель. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В ходе капремонта школу общей площадью более 3 600 квадратных метров, построенную 68 лет назад, обновили снаружи и изнутри.
«Выполнена полная программа — от демонтажа старых конструкций до благоустройства прилегающей территории. На объекте провели фасадные и общестроительные работы, замену всех инженерных коммуникаций, предчистовую и чистовую отделку, включая стяжку, штукатурку и монтаж потолков, обеспечили готовность технических помещений и поставили новое оборудование», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Ремонт провели за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.