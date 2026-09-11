В Московской области пригласили на работу девушек-водителей мусоровозов

11 сентября 2026, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья набирает на работу девушек-водителей мусоровозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Управление современным мусоровозом – не только тяжёлый физический труд, а ещё и высокий уровень мастерства, знание габаритов автомобиля, чуткость и умение работать с цифровыми системами.

«Для нас водитель мусоровоза – не просто профессия, а ежедневная работа на передовой городского хозяйства и отрасли обращения с отходами. Сегодня в рядах наших региональных операторов трудятся уже около 2600 водителей спецтехники. Они работают в условиях плотной застройки и интенсивного трафика. Поэтому мы не просто ищем кадры, а создаём условия для того, чтобы люди шли к нам работать: обеспечиваем современной техникой, достойной зарплатой и полным социальным пакетом», – рассказал глава Минчистоты Подмосковья Игорь Даниленко.