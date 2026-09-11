В Московской области пригласили на работу девушек-водителей мусоровозов
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья набирает на работу девушек-водителей мусоровозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Управление современным мусоровозом – не только тяжёлый физический труд, а ещё и высокий уровень мастерства, знание габаритов автомобиля, чуткость и умение работать с цифровыми системами.
«Для нас водитель мусоровоза – не просто профессия, а ежедневная работа на передовой городского хозяйства и отрасли обращения с отходами. Сегодня в рядах наших региональных операторов трудятся уже около 2600 водителей спецтехники. Они работают в условиях плотной застройки и интенсивного трафика. Поэтому мы не просто ищем кадры, а создаём условия для того, чтобы люди шли к нам работать: обеспечиваем современной техникой, достойной зарплатой и полным социальным пакетом», – рассказал глава Минчистоты Подмосковья Игорь Даниленко.Как отметили в ведомстве, проехать по запаркованному двору и аккуратно сманеврировать к контейнерной площадке – задача, требующая огромной концентрации. Девушки справляются с этим особенно аккуратно.
Современные автомобили оснащены автоматическими коробками передач, видеокамерами 360°, гидроусилителями и климат-контролем. Главное здесь – не физическая сила, а профессионализм.
К тому же кабинах у женщин-водителей всегда царит порядок, а к технике они относятся с особой любовью.