В подмосковном роддоме заметили новую тенденцию в выборе имён для новорождённых

11 сентября 2026, 16:12

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Наро-Фоминском перинатальном центре на второй неделе сентября появились на свет малыши с необычными именами – Святогор и Добромир. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Это продолжило череду самобытных имён, которые родители выбирали для детей в первый осенний месяц. Среди женских имён чаще всего в сентябре девочек называли Полина, Виктория и Дарина. Среди мальчиков лидировали Александр, Егор и Матвей.



В этом месяце родители делали акцент на славянских традициях, выбирая имена с историческим и культурным значением.

«В сентябре мы наблюдаем удивительную тенденцию: родители всё чаще обращаются к исконно славянским именам. При этом классические имена, такие как Полина, Александр и Виктория, неизменно остаются популярными, что говорит о гармоничном сочетании традиций и современности», – рассказали в пресс-службе медучреждения.