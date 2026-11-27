27 ноября 2026, 17:21

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Коломенского отдела вневедомственной охраны задержали 27‑летнюю местную жительницу, управлявшую автомобилем в состоянии опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





Во время патрулирования на улице Пушкина наряд группы задержания обратил внимание на подозрительную иномарку. Машина двигалась с резкими, хаотичными остановками, виляя из стороны в сторону и создавая угрозу другим участникам дорожного движения.

«Автомобильный экипаж Росгвардии решил блокировать транспортное средство. Как оказалось, за рулём находилась женщина с бокалом алкогольного напитка в руке. Задержанная пояснила, что отмечала бракоразводный процесс прямо за рулём», – рассказали в пресс-службе.