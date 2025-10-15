В команду Подмосковья на чемпионате России на дзюдо вошли более 30 спортсменов

15 октября 2025, 12:11

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

24 мужчины и семь женщин будут представлять Московскую область на чемпионате России на дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В женскую команду региона вошли Замират Кусаева, которая будет выступать в весовой категории более 78 килограммов, Дзерасса Дзагоева (63 килограмма), София Полущева (57 кг), Елизавета Лапшина (57 кг), Анастасия Мороз (52 кг), Дарья Захарова (52 кг) и Александра Козлова (48 кг).





«Членами мужской команды московской области стали Мурат Хубаев, Кирилл Кудряшов, Турал Нагиев, Дамир Губиев, Идар Бифов, Александр Плеханов, Ислам Седрединов, Дмитрий Котельников, Григорий Габриелян, Геннадий Абдуладзе, Александр Борисов, Хетаг Ахполов, Таулан Байсиев, Василий Сергеев, Марк Мартыненко, Иван Золотов, Кантимир Замбатов, Иван Цветков, Андрей Самойленко, Константин Зюзин, Яго Абуладзе, Ролан Кунижев, Алан Хубецов и Астемир Абазов», — говорится в сообщении.