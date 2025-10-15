Вратарь сборной России оценил уровень Боливии

15 октября 2025, 11:31

Вратарь сборной России Адамов: у Боливии нормальный уровень, ребята старались

Фото: istockphoto / NiseriN

Голкипер сборной России Денис Адамов поделился впечатлениями после уверенной победы над национальной командой Боливии в товарищеском матче в рамках BetBoom Кубка Развития. Встреча, завершившаяся со счетом 3:0 в пользу российской команды, оставила у вратаря положительные эмоции.





Комментируя уровень соперника, Адамов проявил уважение и дипломатичность. По его словам, несмотря на разгромный счет, команда Боливии показала достойный футбол.

«В целом у Боливии нормальный уровень. Трудно оценивать по одной игре. Ребята старались, играли. В нашей сборной тоже всё отлично, атмосфера хорошая. Сюда все приезжают с хорошим настроением», — отметил голкипер в беседе с корреспондентом Metaratings.ru.