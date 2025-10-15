Вратарь сборной России оценил уровень Боливии
Вратарь сборной России Адамов: у Боливии нормальный уровень, ребята старались
Голкипер сборной России Денис Адамов поделился впечатлениями после уверенной победы над национальной командой Боливии в товарищеском матче в рамках BetBoom Кубка Развития. Встреча, завершившаяся со счетом 3:0 в пользу российской команды, оставила у вратаря положительные эмоции.
Комментируя уровень соперника, Адамов проявил уважение и дипломатичность. По его словам, несмотря на разгромный счет, команда Боливии показала достойный футбол.
«В целом у Боливии нормальный уровень. Трудно оценивать по одной игре. Ребята старались, играли. В нашей сборной тоже всё отлично, атмосфера хорошая. Сюда все приезжают с хорошим настроением», — отметил голкипер в беседе с корреспондентом Metaratings.ru.Сборная России продолжит свою программу товарищеских матчей осенью 2025 года. Болельщиков ждет мини-турнир с участием еще двух представителей Южной Америки. 12 ноября российская команда примет сборную Перу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. А спустя всего три дня, 15 ноября, в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч против сборной Чили. Эти игры станут следующими важными этапами в подготовке команды.