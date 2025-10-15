Колосков заявил, что игра России и Боливии одна из немногих, которая понравилась
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал уверенную победу сборной России над национальной командой Боливии в товарищеском матче BetBoom, который прошёл 14 октября в Москве. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу российской команды.
Колосков отметил высокий уровень игры обеих команд, подчеркнув техническую оснащённость футболистов и корректное поведение на поле.
«Игра хорошая. Одна из немногих, которая понравилась. В обеих командах очень техничные игроки, причём играли с уважением друг к другу. Наша сборная победила по делу, так как была более целеустремленной. Мы грамотно сыграли в высокий прессинг. Такие спарринги нужны сборной России, потому что у Боливии игроки, которые хорошо работают с мячом. Для нас это большой урок», – заявил Колосков в интервью изданию Metaratings.ru.В рамках подготовки к будущим соревнованиям сборная России продолжит серию контрольных матчей в ноябре. 12 ноября в Петербурге подопечные Валерия Карпина сыграют с Перу, а 15 ноября в Сочи – с Чили.