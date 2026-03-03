В команду Подмосковья на всероссийском турнире по боксу вошли 25 человек
25 спортсменов будут представлять Московскую область на XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Виктора Агеева среди мужчин 19-40. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир начнётся сегодня, 3 марта. Он будет проходить в Балашихе на базе спортшколы имени Юрия Ляпкина.
В категории 75 кг честь Подмосковья будет отстаивать Владимир Чеботарёв, в весе 71 кг выступят Ростислав Курдюков и Бузургмехр Авджамилов, а в весе 63,5 кг — Никита Анисимов, Борис Шикунов, Ренат Алиев и Гор Антонян.«В весовой категории 92+ за Подмосковье будет выступать Иван Кутырин, в категории 92 кг — Камалитдин Абдуллаев и Михаил Ерасов, в весе 86 килограммов — Аслан Плиев, Михаил Крюк, Иван Беспалов и Иван Нушкин, а в категории 80 килограммов — Михаил Фомичёв, Денис Трошин и Эмиль Наврузов», — говорится в сообщении.
Кроме того, в весовых категориях 57 и 54 кг Московскую область будут представлять Вячеслав Колясников, Касум Гайдарбеков, Владислав Соловьев, Арсений Жильцов, Кирилл Рада, Хасан Салохидинов и Фикрат Мухаметзянов.