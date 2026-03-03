Достижения.рф

В команду Подмосковья на всероссийском турнире по боксу вошли 25 человек

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

25 спортсменов будут представлять Московскую область на XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Виктора Агеева среди мужчин 19-40. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Турнир начнётся сегодня, 3 марта. Он будет проходить в Балашихе на базе спортшколы имени Юрия Ляпкина.

«В весовой категории 92+ за Подмосковье будет выступать Иван Кутырин, в категории 92 кг — Камалитдин Абдуллаев и Михаил Ерасов, в весе 86 килограммов — Аслан Плиев, Михаил Крюк, Иван Беспалов и Иван Нушкин, а в категории 80 килограммов — Михаил Фомичёв, Денис Трошин и Эмиль Наврузов», — говорится в сообщении.
В категории 75 кг честь Подмосковья будет отстаивать Владимир Чеботарёв, в весе 71 кг выступят Ростислав Курдюков и Бузургмехр Авджамилов, а в весе 63,5 кг — Никита Анисимов, Борис Шикунов, Ренат Алиев и Гор Антонян.

Кроме того, в весовых категориях 57 и 54 кг Московскую область будут представлять Вячеслав Колясников, Касум Гайдарбеков, Владислав Соловьев, Арсений Жильцов, Кирилл Рада, Хасан Салохидинов и Фикрат Мухаметзянов.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0