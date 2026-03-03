В команду Подмосковья на всероссийском турнире по боксу вошли 25 человек

03 марта 2026, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

25 спортсменов будут представлять Московскую область на XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти заслуженного тренера СССР Виктора Агеева среди мужчин 19-40. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир начнётся сегодня, 3 марта. Он будет проходить в Балашихе на базе спортшколы имени Юрия Ляпкина.



