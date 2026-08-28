В компании НТМ признали успешной летнюю трудовую практику для школьников

В компании НТМ признали успешной летнюю трудовую практику для школьниковАО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» реализует программу привлечения школьников и студентов на летнюю трудовую практику. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Летняя занятость школьников на промышленных предприятиях – не просто возможность заработать, а системная профориентационная работа. Такая практика помогает подростку сделать осознанный выбор будущей профессии, получить первые трудовые навыки и понять, как устроено производство.
В этом году НТМ впервые организовало массовое привлечение школьников и студентов на летние вакансии. Сейчас в подразделениях предприятия трудятся 20 ребят. Они помогают в испытательной лаборатории, на складах и в цехах. Вместе с опытными наставниками они комплектуют детали, участвуют в измерениях, проверяют изделия.
Контролёр измерительных приборов Диана выполняла около 1000 проверок за смену при норме 700-750. Виктор написал макрос, который сократил время проверки изделий на 17%. Как отмечают руководители, ребята работают ответственно, а в период отпусков и больничных их помощь стала особенно ценной.
«Для нас это был первый опыт работы с таким количеством школьников и студентов, и мы видим, что его стоит продолжать. Следующую летнюю практику можем сделать ещё полезнее: начать её с занятий по финансовой грамотности и основам трудовых отношений, чтобы ребята лучше понимали не только свою работу, но и права, обязанности и возможности, которые появляются вместе с ней, – сказал гендиректор АО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» Александр Карпенко.Задача таких программ – ранняя профориентация и подготовка кадров для промышленности. Подросток получает заработок, опыт и понимание, его это профессия или нет, а предприятие – будущего специалиста, который может вернуться на производство после колледжа.