В округе Домодедово завершили капремонт корпуса Ильинской школы
Корпус Ильинской школы, расположенный на Знаменской улице в селе Лобаново округа Домодедово, капитально отремонтировали. Здание готово к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт на объекте общей площадью свыше тысячи квадратных метров провели в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В здании обновили кровлю, фасад и входную группу, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, установили системы пожарной безопасности и вентиляции, новую сантехнику, мебель и оборудование. Провели отделку помещений и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Школа откроется 1 сентября.