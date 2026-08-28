В округе Домодедово завершили капремонт корпуса Ильинской школы

28 августа 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус Ильинской школы, расположенный на Знаменской улице в селе Лобаново округа Домодедово, капитально отремонтировали. Здание готово к началу учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт на объекте общей площадью свыше тысячи квадратных метров провели в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В здании обновили кровлю, фасад и входную группу, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, установили системы пожарной безопасности и вентиляции, новую сантехнику, мебель и оборудование. Провели отделку помещений и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.