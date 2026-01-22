В конкурсе «Лидеры России» примут участие 3,8 тыс. представителей Подмосковья
3 844 управленца из Московской области будут бороться за победу в шестом сезоне конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Всего на участие в новом сезоне зарегистрировались более 75 тысяч конкурсантов из всех регионов России и 66 стран.
«Приём заявок закончился ещё в декабре, но данные участников и сформированных команд продолжали тщательно обрабатываться. Сейчас эта работа завершена. В государственных и корпоративных категориях за звание лучших борются команды крупнейших российских компаний с вице-президентами и генеральными директорами в составе, а также 59 команд федерального уровня. Управленческие команды выставили также регионы и тысячи организации разного калибра и профиля — от вузов и школ до корпораций», — рассказал гендиректор платформы Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.Сейчас участники готовятся к дистанционному этапу конкурса. Полуфиналы состоятся весной, а финалы — летом.