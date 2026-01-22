Жители Подмосковья подали за год 11 тыс. заявок на получение спортивных разрядов

22 января 2026, 10:04

оригинал Фото: istockphoto.com/Valerii Apetroaiei

Онлайн-услугой по присвоению спортивных разрядов на госпортале Московской области воспользовались в 2025 году более 11 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Подать заявку на разряд могут подмосковные спортивные федерации, представляющие интересы претендента.





«В рамках услуги можно получить первый спортивный разряд или звание «Кандидат в мастера спорта», — отмечается в сообщении.