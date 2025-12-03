В конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» участвуют 12 объектов Пушкинского округа
12 объектов Пушкинского округа принимают участие в III Всероссийском конкурсе лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор». Победителей определит народное онлайн-голосование, которое завершится 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Номинанты от Пушкинского округа представлены в трёх номинациях: «Самый дружный дом», «Лучший подъезд» и «Лучший дом».
«На звание самого дружного дома претендуют четыре номинанта от Ивантеевки. В конкурсе на лучший подъезд участвуют два дома, расположенные на Хлебозаводской улице в Ивантеевке и на Лесной улице в пушкинском микрорайоне Мамонтовка. А в списке претендентов на звание лучшего двора пять адресов из Пушкина и один из Ивантеевки», — говорится в сообщении.Полный список конкурсантов и адреса для голосования разместили на официальном сайте Пушкинского округа.