Жительнице Подмосковья удалили кисту размером больше футбольного мяча

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Гигантскую кисту яичника удалили врачи Щелковского перинатального центра у 46-летней пациентки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Женщина обратилась в больницу с жалобами на дискомфорт в нижней части живота. Диагностика показала, что причиной дискомфорта является киста левого яичника диаметром 30 сантиметров. Новообразование занимало весь малый таз и часть брюшной полости. Пациентка рассказала, что наличие кисты у неё выявили ещё год назад, но пока новообразование не начало мешать, за помощью она не обращалась.
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«Это был действительно сложный случай. Однако благодаря современным технологиям и наличию новейшего лапароскопического оборудования нам удалось провести операцию минимально инвазивно, сохранив здоровые ткани. Благодаря этому пациентка смогла быстро восстановиться», — сказала завотделением гинекологии, акушер-гинеколог Елена Сысоева.Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
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Лев Каштанов