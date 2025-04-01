В Московской области врачи Центра Рошаля исправили 6-летней девочке косоглазие

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
В отделение офтальмологии Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля на плановую операцию поступила шестилетняя девочка с диагнозом содружественное косоглазие. Перед хирургическим вмешательством она прошла курс аппаратного лечения, который подготовил ее к операции, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели девочке операцю на одном глазу, в ходе которой ослабили внутреннюю мышцу и путем щадящего метода создания складки укоротили внешнюю мышцу. Операция прошла успешно, нам удалось скорректировать косоглазие», — рассказала офтальмолог-хирург Ксения Тарасова.
После операции у пациентки сохранилось установочное движение глаз, что является отличным результатом, учитывая возможный послеоперационный спазм мышц. Для адаптации мозга к новому положению глаз девочке назначили годовой курс аппаратного лечения.
В настоящее время состояние ребенка хорошее, и ее выписали домой для продолжения аппаратного лечения. Через год врачи проведут повторное обследование, чтобы скорректировать дальнейшую терапию. Исправление косоглазия – это многоэтапный процесс, который позволяет специалистам контролировать динамику и снижать возможные риски.
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Дайана Хусинова