В Королеве построят ЖК «Театральный парк»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Жилой комплекс «Театральный парк» строится в подмосковном Королеве под управлением девелоперской компании ГК «Гранель». В настоящее время завершается возведение корпуса № 26, который включает объекты инфраструктуры в рамках комплексного развития территорий, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Фото: Министерство жилищной политики Московской области
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Дайана Хусинова