В Подмосковье за месяц выписали 2200 штрафов за неправильную парковку во дворах
2 200 штрафов на общую сумму 7 872 000 рублей выписали автовладельцам в Московской области в августе текущего года за нарушение правил парковки на дворовой территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Штрафы выписывали за парковку на газонах, детских площадках и в местах, где машина мешает вывозу мусора.
«Выявлять нарушителей инспекторам министерства помогли активные местные жители, которые отсылали информацию о неправильно припаркованных машинах через приложение «Народный инспектор», — говорится в сообщении.Больше всего штрафов — 564 — выписали в Ленинском округе. Второе место антирейтинга занял Орехово-Зуевский округ с 359 оштрафованными автомобилистами. А замыкает топ-3 округ Балашиха, где наказали 158 нарушителей.