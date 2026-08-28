В Подмосковье за месяц выписали 2200 штрафов за неправильную парковку во дворах

28 августа 2026, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

2 200 штрафов на общую сумму 7 872 000 рублей выписали автовладельцам в Московской области в августе текущего года за нарушение правил парковки на дворовой территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Штрафы выписывали за парковку на газонах, детских площадках и в местах, где машина мешает вывозу мусора.





«Выявлять нарушителей инспекторам министерства помогли активные местные жители, которые отсылали информацию о неправильно припаркованных машинах через приложение «Народный инспектор», — говорится в сообщении.