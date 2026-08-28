В усадьбе Вяземы проходит выставка «Прогулки по усадьбам»
В усадьбе Вяземы Одинцовского городского округа работает выставка члена Московского Союза художников и Союза художников России Натальи Давыдовой «Прогулки по усадьбам». Экспозиция знакомит посетителей с историей и атмосферой русских усадеб, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Русская усадьба представляет собой не только архитектурный комплекс, но и особый мир со своими традициями и укладом. Многие из таких мест связаны с известными дворянскими родами, в том числе Вяземскими, Мусиными-Пушкиными и Юсуповыми.
Выставка объединяет более 50 картин Натальи Давыдовой, выполненных маслом. Художница запечатлела пейзажи и архитектуру известных подмосковных усадеб — Мелихова, Остафьева, Архангельского, Лопасни-Зачатьевского, Валуева и других исторических мест региона.
Экспозиция продолжит работу до 25 октября. Возрастное ограничение — 0+. Подробная информация размещена на сайте Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.
Читайте также: