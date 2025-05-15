В Королёве 19 мая проведут донорскую акцию

На пять баллов из десяти возможных оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 15 мая, основные заторы наблюдаются при движении по направлению к столице на двух федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.