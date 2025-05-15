В Королёве 19 мая проведут донорскую акцию

Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв
Масштабная акция «Спасибо, донор!» состоится в Королёве в понедельник, 19 мая, мероприятие проведут в Центральном дворце культуры имени М.И. Калинина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Принять участие в акции смогут все желающие совершеннолетние граждане России весом более 50 килограммов и не имеющие медицинских противопоказаний к донации крови.
Для участия в акции нужно пройти онлайн-регистрацию по ссылке.
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«Донорская кровь — это уникальный ресурс, который позволяет врачам спасать жизни пациентов с обильной кровопотерей, травмами, ожогами, а также пациентов с гематологическими и онкологическими заболеваниями и новорождённых с различными патологиями», — сказал главврач Королёвской больницы Эдуард Шпилянский.Перед сдачей крови все доноры пройдут осмотр у врача, а после им предложат сладкий чай.
Для участия в акции нужно пройти онлайн-регистрацию по ссылке.
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Лев Каштанов