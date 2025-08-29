В Королёве дебошир устроил драку в магазине и разбил витрину телом противника

29 августа 2025, 11:45

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, затеявшего драку в одном из торговых павильонов в Королёве, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Сообщение о драке росгвардейцы получили, когда были на маршруте патрулирования. Обстоятельства происшествия они установили на месте.





«Выяснилось, что между двумя покупателями началась перепалка, которая переросла в драку. Молодой человек начал бить другого посетителя и буквально вмял его в витрину. Стекло разбилось, результате чего противник дебошира получил резаные раны осколками», — говорится в сообщении.