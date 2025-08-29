В Королёве дебошир устроил драку в магазине и разбил витрину телом противника
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, затеявшего драку в одном из торговых павильонов в Королёве, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сообщение о драке росгвардейцы получили, когда были на маршруте патрулирования. Обстоятельства происшествия они установили на месте.
«Выяснилось, что между двумя покупателями началась перепалка, которая переросла в драку. Молодой человек начал бить другого посетителя и буквально вмял его в витрину. Стекло разбилось, результате чего противник дебошира получил резаные раны осколками», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали нарушителя, а пострадавшему оказали первую медицинскую помощь. Затем раненого увезли в районную больницу, а драчуна передали полиции для дальнейшего разбирательства.