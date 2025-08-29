Подросток едва не отстрелил себе половой орган в Бирюлёво
На железнодорожной станции Бирюлёво в Москве подросток едва не отстрелил себе половой орган. Об этом сообщает издание «ЧП Россия».
Молодой человек, дурачась перед друзьями, скинул арендованный электросамокат на рельсы, а затем решил спрыгнуть на пути, чтобы его поднять. В момент прыжка в кармане у подростка случайно сработал сигнальный пистолет, из которого выстрелил фаер. Огонь серьёзно обжёг пах и ногу юноши.
Сначала друзья отнеслись к происшествию с юмором, однако вскоре поняли, что травмы оказались серьёзными – подросток бегал и кричал о помощи, прося вызвать скорую. Медики прибыли на место происшествия, однако иных подробностей о состоянии пострадавшего не приводится.
