Пропавшую мать с тремя детьми из Твери нашли в Костромской области
Пропавшую мать с тремя детьми из Твери нашли спустя семь дней в деревне Судиславского района Костромской области. Об этом сообщили в telegram-канале УМВД России по Тверской области.
О пропаже 35-летней женщины с детьми заявил ее супруг. Супруга ушла из дома с сыновьями в возрасте десяти и трех лет, а также с трехмесячной дочерью. Полицейские получили информацию о предполагаемом местонахождении женщины, которая могла находиться в Костромской области.
Детей и женщину нашли в доме ее знакомой в одной из деревень Судиславского района региона. Предварительно, противоправных действий в ее отношении не совершалось.
