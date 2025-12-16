Юные гимнастки из Можайска завоевали медали на турнире в Дубае

16 декабря 2025, 10:51

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

Юные гимнастки из Можайского округа дебютировали на международных соревнованиях «Dream Cup», которые прошли в Дубае. Турнир объединил спортсменок из ОАЭ, Египта, Узбекистана, Казахстана, Беларуси и других стран. Об этом сообщили в Администрации Можайского муниципального округа.





Команда «Арсенал», названная в честь нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Можайске, впервые выступила за пределами России и сразу показала высокий результат. В состав команды вошли София Поята, Виктория Бахметьева, Злата Беликова, Анна Валикова, Стефания Шпакова, Мария Витязева и Екатерина Филиппович. Девушки заняли третье место в подгруппе А, уверенно заявили о себе на международной арене.



С бронзовыми наградами турнира также вернулись Виктория Никитенко, Елизавета Плигина, Варвара Киселева и Дарья Каныгина.



Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа Лидером сборной стала София Поята. Она выиграла в многоборье, завоевала золото в упражнении с булавами, серебро — с мячом и бронзу в соревнованиях по эстетической гимнастике. Всего спортсменка привезла с турнира четыре медали.



Отличный результат показали и другие участницы. Милана Соушева стала серебряным призёром в многоборье и завоевала бронзу в отдельных видах программы. Вместе с Викторией Никитенко она также получила спецприз от главной судейской коллегии.



Самые юные гимнастки команды — Милана Касумова, София Лапеченкова и Милана Лапеченкова — разделили первое место в своей возрастной категории. Фото: пресс-служба Администрации Можайского муниципального округа

«Это наш первый опыт поездки за границу на соревнования. Мы очень надеемся, что он не последний. Огромная благодарность родителям за неоценимую помощь в реализации этой идеи», — отметил тренерский состав.