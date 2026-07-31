На станции Коломна провели акцию по безопасности на железной дороге
Акцию «Сохрани себе жизни» провели на станции Коломна представители администрации округа, сотрудники административно-пассажирской инспекции, РЖД и волонтёры. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Пассажирам и пешеходам напомнили о базовых правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.
«Мы разъясняем жителям и гостям Коломны, что переход путей в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора не только опасен, но и наказуем: штраф за это нарушение в Московской области составляет полторы тысячи рублей», — сказала специалист Голутвинской дистанции пути Анастасия Шибкова.Всем участникам акции раздали тематические брошюры.
В администрации муниципалитета отметили, что в округе с начала года при переходе железнодорожных путей в неположенном месте погибли четыре человека. На оборудованных переходах несчастных случаев не зафиксировано.