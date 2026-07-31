В Подмосковье удвоили число ИИ-камер для контроля за парковкой у мусорных баков
Число камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», подключённых к нейросети для отслеживания запаркованности контейнерных площадок, составляет сейчас в Московской области 1 162. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер и фиксирует автомобили, которые перекрывают доступ к контейнерной площадке больше чем на 15 минут.
«Штраф начисляется автоматически. Участие человека сводится к ключевым точкам контроля», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.Данные о машине-нарушителе нейросеть передаёт в Систему автоматизации административного производства. Оттуда рассылаются запросы на информацию об автомобиле. Полученный пакет документов проверяет инспектор министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Он принимает решение о возбуждении дела.