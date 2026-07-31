В Подмосковье удвоили число ИИ-камер для контроля за парковкой у мусорных баков

31 июля 2026, 10:46

оригинал Фото: медиасток.рф

Число камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион», подключённых к нейросети для отслеживания запаркованности контейнерных площадок, составляет сейчас в Московской области 1 162. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Искусственный интеллект анализирует видеопоток с камер и фиксирует автомобили, которые перекрывают доступ к контейнерной площадке больше чем на 15 минут.





«Штраф начисляется автоматически. Участие человека сводится к ключевым точкам контроля», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.