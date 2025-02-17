В Подмосковье за месяц провели более 4 тыс. исследований мяса на продажу

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 4 тысяч исследований образцов мясной продукции провели эксперты санитарно-ветеринарных лабораторий министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в январе текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
«В январе 2025 года было взято 4159 проб мясной продукции и проведено 4196 исследований. Экспертизы проводились путем оценки органолептических показателей: запаха, консистенции и цвета. Всю проверенную продукцию допустили к продаже», — говорится в сообщении.Специалисты областного Минсельхозпрода отмечают, что при выборе мяса следует обращать внимание на несколько ключевых параметров: поверхность мяса должны быть сухой и с лёгким глянцем, цвет жира должен быть белям, а при нажатии мясо должно быстро восстанавливаться.
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Лев Каштанов