В Раменском наградили 12 лауреатов премии «Женщина года»

01 декабря 2025, 18:45

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском провели торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Женщина года 2025». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Впервые мероприятие прошло в муниципальном округе осенью 2024 года. По предложению главы администрации Эдуарда Малышева его решили сделать ежегодным.

«Раменское отделение нашей организации успешно работает уже третий год. Срок небольшой, но дела и активность женщин говорят за себя. Ведь женщины – это сила! В отличие от силы мужской, она более мягкая и всегда созидательная», – открыла праздничную церемонию руководитель местного отделения Союза женщин России, зампредседателя Совета депутатов Раменского городского округа Нина Широкова.

Фото: Раменский медиацентр



«Сегодня мы отмечаем тех, кто своим трудом, талантом и сердцем вносит неоценимый вклад в развитие нашего общества. Чествуем женщин за их значительный вклад в жизнь страны, активную общественную деятельность, профессиональные достижения, укрепление семейных ценностей. И таких замечательных женщин в Раменском очень много – это и педагоги, и предприниматели, и медики, и волонтёры, и стойкие матери героев СВО», – отметил глава округа.