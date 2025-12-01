В Раменском наградили 12 лауреатов премии «Женщина года»
В Раменском провели торжественную церемонию награждения лауреатов премии «Женщина года 2025». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Впервые мероприятие прошло в муниципальном округе осенью 2024 года. По предложению главы администрации Эдуарда Малышева его решили сделать ежегодным.
«Раменское отделение нашей организации успешно работает уже третий год. Срок небольшой, но дела и активность женщин говорят за себя. Ведь женщины – это сила! В отличие от силы мужской, она более мягкая и всегда созидательная», – открыла праздничную церемонию руководитель местного отделения Союза женщин России, зампредседателя Совета депутатов Раменского городского округа Нина Широкова.
Со знаменательным событием присутствующих поздравил Эдуард Малышев.
«Сегодня мы отмечаем тех, кто своим трудом, талантом и сердцем вносит неоценимый вклад в развитие нашего общества. Чествуем женщин за их значительный вклад в жизнь страны, активную общественную деятельность, профессиональные достижения, укрепление семейных ценностей. И таких замечательных женщин в Раменском очень много – это и педагоги, и предприниматели, и медики, и волонтёры, и стойкие матери героев СВО», – отметил глава округа.В этом году из 175 претенденток, подавших заявки на участие в конкурсе, выбрали 12 победительниц в различных номинациях. Всем торжественно вручили награды.