В посёлке Всеволодово отремонтировали амбулаторию

19 февраля 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ремонт амбулатории завершили в посёлке Всеволодово городского округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Медицинское обслуживание в амбулатории получают около трёх с половиной тысяч взрослых и маленьких пациентов, проживающих в посёлке и соседних населённых пунктах.





«Ремонт полностью преобразил здание Всеволодовской амбулатории: там обновили фасады и внутренние помещения, а также создали комфортные зоны ожидания приёма врача», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.