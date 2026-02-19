В посёлке Всеволодово отремонтировали амбулаторию
Ремонт амбулатории завершили в посёлке Всеволодово городского округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Медицинское обслуживание в амбулатории получают около трёх с половиной тысяч взрослых и маленьких пациентов, проживающих в посёлке и соседних населённых пунктах.
«Ремонт полностью преобразил здание Всеволодовской амбулатории: там обновили фасады и внутренние помещения, а также создали комфортные зоны ожидания приёма врача», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.В амбулатории ведут приём терапевт и педиатр, там проводят первый этап диспансеризации и телемедицинские консультации. Кроме того, туда по графику приезжают узкопрофильные специалисты из поликлиник.