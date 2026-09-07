В Подмосковье для участников СВО с инвалидностью адаптировали более 250 объектов

07 сентября 2026, 13:56

оригинал Фото: istockphoto.com/Techa Tungateja

Свыше 250 объектов, включая элементы городской инфраструктуры и жилые помещения, адаптировали в Московской области для удобства участников специальной военной операции с инвалидностью. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Планы работ составляются на основании данных, полученных от сотрудников социальных служб. Они проходят по стандартным маршрутам передвижения ветеранов СВО и фиксируют проблемные места.





«Наибольшее количество изменений коснулось дворовых территорий — там адаптировали 88 объектов. Барьеры для передвижения устранили также в 67 подъездах. Условия для безопасного прохода созданы на десяти пешеходных переходах и 30 участках дорог. Адаптированы 14 социальных объектов и шесть остановок общественного транспорта. Кроме того, в 37 жилых помещениях провели перепланировку под нужды ветерана», — сказал Брынцалов.