В Подмосковье для участников СВО с инвалидностью адаптировали более 250 объектов
Свыше 250 объектов, включая элементы городской инфраструктуры и жилые помещения, адаптировали в Московской области для удобства участников специальной военной операции с инвалидностью. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Планы работ составляются на основании данных, полученных от сотрудников социальных служб. Они проходят по стандартным маршрутам передвижения ветеранов СВО и фиксируют проблемные места.
«Наибольшее количество изменений коснулось дворовых территорий — там адаптировали 88 объектов. Барьеры для передвижения устранили также в 67 подъездах. Условия для безопасного прохода созданы на десяти пешеходных переходах и 30 участках дорог. Адаптированы 14 социальных объектов и шесть остановок общественного транспорта. Кроме того, в 37 жилых помещениях провели перепланировку под нужды ветерана», — сказал Брынцалов.Он добавил, что работы по каждому из адресов контролируют депутаты Мособлдумы.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует около 80 мер поддержки участников специальной военной операции и их близких. Они включают право на бесплатное медицинское и социальное обслуживание, различные льготы и выплаты, а также помощь в трудоустройстве. Навигатор по мерам поддержки размещён на региональном портале госуслуг.