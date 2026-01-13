В Королёве открыли обновлённый детский сад на 114 мест

13 января 2026, 17:45

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад на 114 воспитанников, расположенный на Пионерской улице в Королёве, открыли после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь двухэтажного здания составляет более тысячи квадратных метров. В рамках капремонта там обновили фасад, крышу, входную группу, инженерные сети и сантехнику, потолки и полы, двери и окна, провели отделочные работы, модернизировали пищеблок, установили новую мебель и оборудование.





«В детском саду обустроили помещения для шести групп, актовый зал, пост охраны, помещение для хранения инвентаря и кабинет заведующей», — говорится в сообщении.