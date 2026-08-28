На форуме муниципальных общественных палат в Подмосковье обсудили работу на выборах
В Московской области завершился IV областной форум муниципальных Общественных палат «Совместный вектор развития». Об этом сообщили в пресс-службе ОП Подмосковья.
Форум объединил представителей общественных палат, органов власти, избирательной системы, правозащитного сообщества, общественных организаций и экспертного сообщества.
Второй день форума посвятили развитию муниципального общественного контроля, взаимодействию общественных палат и общественных организаций, новым направлениям участия гражданского общества в решении социальных задач.
Общественная палата Московской области подписала соглашения с общественными организациями. Цель – обеспечить участие представителей гражданского общества в наблюдении за голосованием на сентябрьских выборах.
«Сейчас мы формируем работающую инфраструктуру, в которой муниципальные общественные палаты, общественные организации и профессиональные сообщества объединяются вокруг конкретных задач. Это переход от отдельных инициатив к системной модели общественного контроля», – сказала первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.Общественная палата Московской области и региональный штаб общественного наблюдения дали старт региональному проекту #ЯПРОГОЛОСОВАЛ. Он призван поддержать участие жителей Подмосковья в голосовании.
Проект объединит информационную кампанию в соцсетях и визуальную акцию непосредственно в дни голосования. Жителям региона предложат сделать фотографию в специально организованных фотозонах вблизи мест голосования и поделиться ею в социальных сетях с хештегом #ЯПРОГОЛОСОВАЛ.
Инициатива призвана сделать участие в выборах заметной частью общественной жизни региона и сформировать позитивную практику гражданского участия.
«#ЯПРОГОЛОСОВАЛ – это прежде всего про личную ответственность человека за то, каким будет его город, муниципалитет и страна. Нам важно, чтобы участие в выборах воспринималось не как формальная процедура, а как естественная часть жизни активного гражданина. Поэтому мы предлагаем жителям не только прийти на выборы, но и своим примером показать, что ему не всё равно», – отметила Дмитриева.Инициативу поддержали муниципальные общественные палаты и штабы общественного наблюдения. В преддверии выборов они будут рассказывать о проекте на общественных мероприятиях, в региональных и муниципальных СМИ и соцсетях.
Важной частью программы второго дня стало обсуждение зарубежного опыта формирования парламентов и института наблюдения за выборами. Перед участниками выступила доцент кафедры конституционного права МГИМО МИД Инна Ракитская.
«Зарубежный опыт показывает, что институт общественного наблюдения может быть организован по-разному, в зависимости от политической системы, законодательства и традиций гражданского участия. Важно не механически переносить отдельные практики, а понимать логику их работы и сопоставлять её с российской правовой системой», – отметила Ракитская.Главным итогом двухдневной работы форума стало формирование общего подхода: эффективное гражданское общество – это не только участие в обсуждении проблем, но и готовность профессионально контролировать общественно значимые процессы, предлагать решения и лично участвовать в жизни страны.