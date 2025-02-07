В Королёве поймали по горячим следам серийного вора-домушника

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимого за кражу 27-летнего жителя Щёлкова задержали в Королёве по подозрению в совершении серии аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что злоумышленник обходил многоквартирные дома и искал квартиры с незапертыми дверями. Найдя такую квартиру, он тихо проникал внутрь, забирал деньги, ценные вещи и скрывался. Так он обворовал две квартиры — на проспекте Космонавтов и на улице Богомолова. Однако во время кражи на Советской улице злоумышленника заметил хозяин дома и вызвал полицию», — говорится в сообщении.На место немедленно прибыл наряд патрульно-постовой службы и задержал вора.
Против задержанного завели уголовное по статьям «Кража» и «Покушение на преступление» и оставили под стражей до суда.
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