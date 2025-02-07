ФСБ задержала четырех женщин, работавших на украинские спецслужбы

Фото: iStock/zoka74
Сотрудники ФСБ задержали четырех женщин, работающих на спецслужбы Украины, которые готовились совершить теракты против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ, а также на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в ведомстве.
«ФСБ РФ в городах Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону пресекла деятельность четырех агентов-женщин, завербованных украинскими спецслужбами для совершения диверсионно-террористических актов в отношении высокопоставленных офицеров МО РФ и объектов топливно-энергетического комплекса», — сообщает ведомство.
Согласно сообщению, все женщины были обучены на Украине обращению со стрелковым оружием и минно-взрывному делу. Также их научили управлять беспилотниками и вычислять наружное наблюдение.
При обыске в квартирах задержанных обнаружили взрывчатые вещества и другие элементы для изготовления СВУ, а также телефоны для связи с украинскими кураторами.
Женщины уже признались в своих намерениях. Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 30 лет тюрьмы. Сейчас сотрудники ФСБ вычисляют возможных сообщников задержанных.
Читайте также:
В Ставропольском крае задержали террориста, планировавшего взорвать электричку
В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»
«Ъ»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте ПВО в Подмосковье
Элина Позднякова