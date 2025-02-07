На Аляске пропал самолет с пассажирами на борту

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Самолет, на борту которого находились десять человек, пропал с экранов радаров в небе над штатом Аляска. Об этом проинформировала газета Anchorage Daily News.
Уточняется, что воздушное судно компании Bering Air выполняло рейс из города Уналаклит в город Ном. На его борту находились девять пассажиров и пилот.
В настоящее время ведутся активные наземные поиски самолета. Возможность поиска судна с воздуха ограничена из-за погодных условий и плохой видимости. Также устанавливаются причины произошедшего.
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