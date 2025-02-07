Жительницу Люберец арестовали за секс с бойфрендом на глазах у сына

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В Люберцах арестовали женщину за то, что она занималась сексом с любовником на глазах у собственного девятилетнего ребенка. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, женщина развелась с мужем. Двое сыновей (9 и 12 лет) остались жить с матерью. Позже она нашла нового мужчину, которого пригласила в свою двухкомнатную квартиру. В какой-то момент пара уединилась для любовных утех. Спустя некоторое время старший сын пожаловался отцу, что мать якобы заставляла младшего смотреть на нее с любовником во время секса. Отец незамедлительно обратился в полицию.
Женщину с любовником арестовали по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Однако мать отрицает подобное и уверяет, что бывший супруг специально придумал эту историю, чтобы забрать сыновей.
В настоящее время полиция проводит проверку, а дети проживают с отцом.
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Женщину с любовником арестовали по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего». Однако мать отрицает подобное и уверяет, что бывший супруг специально придумал эту историю, чтобы забрать сыновей.
В настоящее время полиция проводит проверку, а дети проживают с отцом.
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Элина Позднякова