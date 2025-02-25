В Королёве построят школу на 1,1 тыс. мест

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Школу, рассчитанную на 1100 учеников, планируют построить на территории жилого комплекса «Золотые ворота» в городском округе Королёв, в настоящее время подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить здание школы высотой не более четырёх этажей и общей площадью 13 тысяч квадратных метров, а также поставить туда всё необходимое оборудование. Завершение работ намечено на 2028 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 2 миллиарда 158 миллионов 415 тысяч 236 рублей 3 копейки. Заявки принимаются до 5 марта.
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Лев Каштанов