В Королёве рассказали о ходе ремонта корпуса стадиона «Вымпел»

20 февраля 2026, 15:10

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Королёв

Ремонт четырёхзального корпуса стадиона «Вымпел» продолжается в Королёве. Завершить его и сдать объект в эксплуатацию должны в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Сейчас в здании очищают от устаревших покрытий потолки и стены и заканчивают демонтировать полы, а также укрепляют кирпичную кладку армирующей сеткой. Скоро начнутся фасадные работы.





«В работах задействованы 16 человек. У них есть строительная техника и все необходимые материалы», — говорится в сообщении.