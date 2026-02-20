В Королёве рассказали о ходе ремонта корпуса стадиона «Вымпел»
Ремонт четырёхзального корпуса стадиона «Вымпел» продолжается в Королёве. Завершить его и сдать объект в эксплуатацию должны в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Сейчас в здании очищают от устаревших покрытий потолки и стены и заканчивают демонтировать полы, а также укрепляют кирпичную кладку армирующей сеткой. Скоро начнутся фасадные работы.
«В работах задействованы 16 человек. У них есть строительная техника и все необходимые материалы», — говорится в сообщении.В рамках капремонта в здании заменят инженерные сети, установят новые светильники и уложат современные напольные покрытия. Особое внимание уделят гимнастическому залу — там расширят зону разбега, что снизит риск травм и позволит улучшить технику спортсменов.