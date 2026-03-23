В Мытищах приступили к строительству паркинга на 400 машин

23 марта 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Семиэтажный паркинг на 400 машино-мест начали строить на Силикатной улице в Мытищах в составе жилого комплекса «Мытищи Парк». Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Общая площадь здания составит 16 тысяч квадратных метров. Для заезда между этажами предусмотрены две рампы.





«На первом этаже будут парковочные места для маломобильных людей, пункт шиномонтажа на две машины и служебные помещения», — говорится в сообщении.