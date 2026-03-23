В Мытищах приступили к строительству паркинга на 400 машин
Семиэтажный паркинг на 400 машино-мест начали строить на Силикатной улице в Мытищах в составе жилого комплекса «Мытищи Парк». Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Общая площадь здания составит 16 тысяч квадратных метров. Для заезда между этажами предусмотрены две рампы.
«На первом этаже будут парковочные места для маломобильных людей, пункт шиномонтажа на две машины и служебные помещения», — говорится в сообщении.В настоящее время на строительной площадке ведут подготовительные работы.
Сейчас в ЖК «Мытищи Парк» уже готовы пять домов, детский сад и школу, ведётся возведение двух домов, ещё одного паркинга и отделения полиции.