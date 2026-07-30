В Королёве спасли жизнь женщины с опухолью лёгкого и инородным телом в лёгочной артерии
Врачи Королёвской больницы прооперировали пациентку с опухолью лёгкого и инородным телом в лёгочной артерии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
Женщина поступила в стационар с опухолью лёгкого. Во время предоперационного обследования врачи обнаружили в просвете лёгочной артерии инородное тело – предположительно, фрагмент костного цемента.
Находка существенно осложняла хирургическое вмешательство, так как грозила массивным кровотечением и летальным исходом.
«Мультидисциплинарная бригада успешно удалила одну долю лёгкого с прилегающими лимфоузлами. В ходе операции из просвета лёгочной артерии было также безопасно извлечено инородное тело. Столь редкие случаи требуют не только безупречной хирургической техники, но и тщательной подготовки. Лишь благодаря слаженной работе всей команды нам удалось безопасно выполнить вмешательство, минимизировав риски для пациентки», рассказал заведующий отделением торакоабдоминальной онкохирургии Королёвской больницы Умар Батиев.Пациентку выписали на седьмые сутки после операции. Сейчас она проходит курс реабилитации.