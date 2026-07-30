В Королёве спасли жизнь женщины с опухолью лёгкого и инородным телом в лёгочной артерии

30 июля 2026, 16:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО ​

Врачи Королёвской больницы прооперировали пациентку с опухолью лёгкого и инородным телом в лёгочной артерии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Женщина поступила в стационар с опухолью лёгкого. Во время предоперационного обследования врачи обнаружили в просвете лёгочной артерии инородное тело – предположительно, фрагмент костного цемента.



Фото: пресс-служба Минздрава МО



Находка существенно осложняла хирургическое вмешательство, так как грозила массивным кровотечением и летальным исходом.

«Мультидисциплинарная бригада успешно удалила одну долю лёгкого с прилегающими лимфоузлами. В ходе операции из просвета лёгочной артерии было также безопасно извлечено инородное тело. Столь редкие случаи требуют не только безупречной хирургической техники, но и тщательной подготовки. Лишь благодаря слаженной работе всей команды нам удалось безопасно выполнить вмешательство, минимизировав риски для пациентки», рассказал заведующий отделением торакоабдоминальной онкохирургии Королёвской больницы Умар Батиев.