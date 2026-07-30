Жительницы Подмосковья с ВИЧ родили в этом году более 200 здоровых детей

30 июля 2026, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

205 здоровых младенцев появились на свет у матерей с ВИЧ в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Защиту ребёнка от вируса обеспечивает современная антиретровирусная терапия.





«При соблюдении рекомендации врачей эта терапия позволяет практически полностью исключить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери младенцу», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.