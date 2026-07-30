Жительницы Подмосковья с ВИЧ родили в этом году более 200 здоровых детей
205 здоровых младенцев появились на свет у матерей с ВИЧ в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Защиту ребёнка от вируса обеспечивает современная антиретровирусная терапия.
«При соблюдении рекомендации врачей эта терапия позволяет практически полностью исключить риск передачи ВИЧ-инфекции от матери младенцу», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Беременные с ВИЧ находятся под наблюдением специалистов Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Детей тоже наблюдают до достижения ими полутора лет и снятия диагноза. А если диагноз подтверждается, лечение начинается немедленно и проводится бесплатно.