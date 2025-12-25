В Тюмени мужчина из-за обиды на банк повредил шесть банкоматов

25 декабря 2025, 12:33

Фото: iStock/Lari Bat

В Тюмени полицейские привлекли к ответственности 52-летнего жителя Омска, который из-за конфликта с банком повредил шесть банкоматов. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.