В Тюмени мужчина из-за обиды на банк повредил шесть банкоматов
В Тюмени полицейские привлекли к ответственности 52-летнего жителя Омска, который из-за конфликта с банком повредил шесть банкоматов. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
Как сообщает URA.RU, мужчина обратился в офис крупной финансовой организации за получением справки. Выданный документ его не устроил, после чего он, со слов правоохранителей, пообещал испортить имущество банка. В дальнейшем мужчина реализовал угрозу — в разных точках города он перерезал электрокабели шести терминалов по выдаче и приему наличных денежных средств.
Сообщение о порче банкоматов поступило в полицию от представителя банка. В ходе оперативных мероприятий сотрудники УМВД установили личность подозреваемого и задержали его. Общий материальный ущерб от действий злоумышленника составил около 90 тысяч рублей.
В отношении мужчины составлены шесть административных протоколов по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). По каждому эпизоду ему грозит штраф в размере до 1 тысячи рублей либо административный арест сроком до 15 суток.
