В Королёве в этом году откроют новую школу и поликлинику

31 июля 2026, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Новое здание школы №2 имени М.Ф. Тихонова, построенное в микрорайоне Первомайский округа Королёв, откроется в текущем году. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Школа рассчитана на 825 мест. Кроме того, в этом году учеников примут капитально отремонтированные школы №1 и №13.





«Один из наказов наших жителей — городская поликлиника. Мы построили медцентр со всем необходимым оборудованием. Когда он откроется для пациентов?» — спросил главу муниципалитета губернатор.