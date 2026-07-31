В Королёве в этом году откроют новую школу и поликлинику
Новое здание школы №2 имени М.Ф. Тихонова, построенное в микрорайоне Первомайский округа Королёв, откроется в текущем году. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьёву доложил глава округа Игорь Трифонов, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Школа рассчитана на 825 мест. Кроме того, в этом году учеников примут капитально отремонтированные школы №1 и №13.
«Один из наказов наших жителей — городская поликлиника. Мы построили медцентр со всем необходимым оборудованием. Когда он откроется для пациентов?» — спросил главу муниципалитета губернатор.Трифонов ответил, что поликлиника на тысячу посещений в смену начнёт функционировать до конца текущего года. В настоящее время укомплектованность медучреждения кадрами достигла 80%.